В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Прохладнее всего будет на севере Украины.

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Согласно данным Погода УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +19°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +10°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +9°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +20°.

Прогноз на 14 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

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