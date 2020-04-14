В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Прохладнее всего будет на севере Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 апреля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +20°.
На Киев надвигается похолодание с мокрым снегом
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +19°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +10°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +9°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +20°.
Согласно народному прогнозу, 14 апреля - день Марии Египетской. Лед на берегу реки останется - год будет тяжелым. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+9°... -1°
- Днепр+20°... +1°
- Донецк+16°... +4°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+20°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... -1°
- Киев+8°... 0°
- Кировоград+19°... -1°
- Луганск+17°... +8°
- Луцк+9°... -2°
- Львов+9°... -2°
- Николаев+17°... +2°
- Одесса+17°... +3°
- Полтава+16°... +3°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+19°... +5°
- Сумы+12°... 0°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+18°... +2°
- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+7°... -1°
- Черкассы+13°... -2°
- Чернигов+9°... -2°
- Черновцы+10°... 0°