В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5
Подземные также ощущались в штатах Невада, Монтана и Юта.
В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.
В Алжире произошло землетрясение магнитудой 5,0
Его эпицентр находился в 72 км к западу от города Чаллис, а гипоцентр - на глубине 10 км. Зафиксированы несколько афтершоков, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.
Подземные толчки ощущались на большей части Айдахо, а также в штатах Невада, Монтана и Юта.
Boise, Idaho earthquake interrupting my Halo game. #earthquake#Boisepic.twitter.com/NwNe2xnklI— Shane Monahan (@Shane10city) April 1, 2020
Напомним, в четверг, 26 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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