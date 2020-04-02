В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5

13:00, 2 апреля 2020
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Подземные также ощущались в штатах Невада, Монтана и Юта.

В Айдахо произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Айдахо произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В американском штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5.

В Алжире произошло землетрясение магнитудой 5,0

Его эпицентр находился в 72 км к западу от города Чаллис, а гипоцентр - на глубине 10 км. Зафиксированы несколько афтершоков, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки ощущались на большей части Айдахо, а также в штатах Невада, Монтана и Юта.

Напомним, в четверг, 26 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Теги: #землетрясение#США
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