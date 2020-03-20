Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
Снеголавинная опасность достигает 3 уровня.
В пятницу, 20 марта, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"20 марта в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 20 марта, в Украине без осадков, температура до +17°.
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