Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

09:52, 20 марта 2020
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Снеголавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / УНИАН

В пятницу, 20 марта, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20 марта в связи с оттепелью на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 марта, в Украине без осадков, температура до +17°.

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Теги: #погода#лавина
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