Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

На юге температура до +17°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +17°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°.

Прогноз на 20 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.

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