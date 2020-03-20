Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
На юге температура до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.
Дожди, снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +17°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +15°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 20 марта к холодам кричит сова. Дикие утки смазывают и чистят перья - к плохой погоде. Небо при закате солнца ярко-желтое, переходящее в красное - к усилению ветра.
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- Винница+14°... +5°
- Днепр+14°... -2°
- Донецк+14°... -4°
- Житомир+13°... +5°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+13°... -5°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+17°... +1°
- Одесса+16°... +5°
- Полтава+12°... 0°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+11°... 0°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+12°... -4°
- Херсон+17°... 0°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+15°... +5°