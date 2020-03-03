Во Франции шторм "Леон" вызвал наводнения и торнадо

10:54, 3 марта 2020
35
0

Департаменты Атлантическая Луара и Вандея пострадали от наводнений.

Францию накрыл шторм / twitter.com/GWoznica
Францию накрыл шторм / twitter.com/GWoznica

На Францию обрушился мощный шторм "Леон".

У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики"

На большей части территории страны было объявлено предупреждение о ветре порывами до 120 км/ч, передает Stormnews.

Департаменты Атлантическая Луара и Вандея пострадали от наводнений, некоторые районы засыпало градом. А в районе коммуны Жиронда-Сюр-Дро в департаменте Жиронда торнадо крушил деревья и повредил порядка 30 домов. 

Напомним, на американский штат Нью-Йорк обрушился сильный снегопад.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение#Франция
Читайте также
Прощеное воскресенье: когда отмечают, традиции, стихи и открытки Прощеное воскресенье: когда отмечают, традиции, стихи и открытки
Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в марте наступит белая полоса Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в марте наступит белая полоса
Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин Коронавирус в Италии: Тома Круза отправили на карантин
MONATIK рассказал о мистическом совпадении на съемках клипа "Наш Голос" (видео) MONATIK рассказал о мистическом совпадении на съемках клипа "Наш Голос" (видео)
Наполи - Барселона: онлайн матча Лиги чемпионов Наполи - Барселона: онлайн матча Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция и итоги Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция и итоги
Первый день весны 2020 – лучшие поздравления и картинки Первый день весны 2020 – лучшие поздравления и картинки
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
63 %
748 мм
6.1 м/с
32 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять