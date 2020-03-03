Во Франции шторм "Леон" вызвал наводнения и торнадо
Департаменты Атлантическая Луара и Вандея пострадали от наводнений.
На Францию обрушился мощный шторм "Леон".
У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики"
На большей части территории страны было объявлено предупреждение о ветре порывами до 120 км/ч, передает Stormnews.
Департаменты Атлантическая Луара и Вандея пострадали от наводнений, некоторые районы засыпало градом. А в районе коммуны Жиронда-Сюр-Дро в департаменте Жиронда торнадо крушил деревья и повредил порядка 30 домов.
Напомним, на американский штат Нью-Йорк обрушился сильный снегопад.
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