В Киеве сегодня температура днем +6, без осадков

09:14, 29 февраля 2020
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На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов будет без осадков.

REUTERS
REUTERS

Согласно данным погоды УНИАН, в Киеве в субботу, 29 февраля, будет без осадков, температура днем до +6.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура днем до +6, вечером до -3.

Солнце в столице взошло в 6:42, закат – 17:38.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Как сообщал УНИАН, на выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов будет без осадков.

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Теги: #Киев#погода в Киеве
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