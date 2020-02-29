В Киеве сегодня температура днем +6, без осадков
На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов будет без осадков.
Согласно данным погоды УНИАН, в Киеве в субботу, 29 февраля, будет без осадков, температура днем до +6.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура днем до +6, вечером до -3.
Солнце в столице взошло в 6:42, закат – 17:38.
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Как сообщал УНИАН, на выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов будет без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -2°
- Днепр+8°... -2°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+9°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+7°... -2°
- Луганск+6°... -4°
- Луцк+6°... +2°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+6°... -2°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+7°... -2°
- Сумы+4°... -3°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+6°... -3°
- Херсон+10°... -2°
- Хмельницкий+5°... -1°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+9°... 0°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Влажность:42 %
Давление:751 мм
Ветер: 8.3 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:06:42
Закат18:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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