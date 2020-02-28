Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Осадки ожидаются только в Карпатах и в Крыму.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов будет без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, +3°...+9°.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Во Львове в субботу без осадков, ночью 0°, днем +6°. В воскресенье облачно с прояснениями, +2°…+8°.
В Луцке в субботу ночью +2°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -2°...+6°. В воскресенье до +9°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье +4°...+10°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +6°. В воскресенье 0°...+7°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +2°...+6°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, -2°...+9°. В воскресенье 0°...+10°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -3°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +7°. В воскресенье температура до +10°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем +6°. В воскресенье -2°...+9°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -2°. В воскресенье пройдет снег, ночью -3°, днем +2°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +2°, днем до +9°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура до +8°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +1°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха +1°…+4°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -3°
- Днепр+7°... -3°
- Донецк+7°... -4°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+9°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+10°... -4°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+10°... -3°
- Одесса+10°... 0°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+5°... -2°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+6°... -4°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+8°... -1°