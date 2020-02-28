Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Осадки ожидаются только в Карпатах и в Крыму.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве регионов будет без осадков.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -1°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, +3°...+9°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью 0°, днем +6°. В воскресенье облачно с прояснениями, +2°…+8°.

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +9°, небольшая облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -2°...+6°. В воскресенье до +9°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье +4°...+10°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +6°. В воскресенье 0°...+7°, переменная облачность.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +2°...+6°.

Прогноз на 29 февраля / УНИАН

Прогноз на 1 марта / УНИАН

В Симферополе завтра пройдет дождь, -2°...+9°. В воскресенье 0°...+10°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -3°, днем +8°. В воскресенье без осадков, температура до +8°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +7°. В воскресенье температура до +10°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -4°, днем +6°. В воскресенье -2°...+9°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -2°. В воскресенье пройдет снег, ночью -3°, днем +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +2°, днем до +9°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура до +8°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +1°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха +1°…+4°.

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