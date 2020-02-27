Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Осадки ожидаются на востоке и юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +9°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +8°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре почти без осадков, температура ночью до -3°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 февраля
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Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+14°... +1°
- Донецк+14°... +6°
- Житомир+6°... -3°
- Запорожье+15°... +1°
- Ивано-Франковск+6°... -4°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+13°... -2°
- Луганск+14°... +6°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+15°... +1°
- Одесса+14°... +1°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+17°... +4°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+12°... +1°
- Херсон+14°... +2°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+7°... -3°
- Черновцы+6°... -2°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+2 °
Влажность:38 %
Давление:743 мм
Ветер: 9.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:06:45
Закат18:00
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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