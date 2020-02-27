Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 27 февраля 2020
167
0

Осадки ожидаются на востоке и юге Украины.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +9°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +8°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре почти без осадков, температура ночью до -3°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь#похолодание
Читайте также
Астролог назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют в марте Астролог назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют в марте
Новолуние 23 февраля: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака Новолуние 23 февраля: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака
Скалецкая заявила, что находится в медцентре "Новые Санжары" и общается с эвакуированными гражданами Скалецкая заявила, что находится в медцентре "Новые Санжары" и общается с эвакуированными гражданами
"Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото) "Время не щадит никого": Пугачева шокировала сеть постаревшим видом (фото)
Уайлдер - Фьюри: полное видео боя Уайлдер - Фьюри: полное видео боя
Шахтер - Бенфика: онлайн матча Лиги Европы Шахтер - Бенфика: онлайн матча Лиги Европы
Украинский фильм "Посторонний" победил на кинофестивале Monsters of Horror в США Украинский фильм "Посторонний" победил на кинофестивале Monsters of Horror в США
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
38 %
743 мм
9.7 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять