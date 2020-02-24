В Тернопольской области ураганый ветер повалил деревья, билборд и обесточил села (фото)

Также в одном из сел ветром сорвано шиферное покрытие со здания школы.

Через сорванную крышу обучение в школе не прекращалось / фото УГСЧС в Тернопольской области

В Тернопольской области из-за сильного ветра обесточены 148 населенных пунктов, на дороги повалены 26 деревьев.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС в Тернопольской области.

По информации спасателей, в результате осложнения погодных условий, которые сопровождались порывами ветра со скоростью до 30 м/с, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня без электроснабжения оставалось 148 населенных пунктов области.

Кроме того, зафиксировано падение 26 деревьев на проезжие части дорог региона.

Также в с. Литвинов Подгаецкого района на площади 120 кв. м ветром сорвано шиферное покрытие со здания школы. На данный момент учебный процесс в учреждении продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на ограничение подтекания здания.

В Тернополе ветер снес конструкцию с билбордом / фото galas.te.ua

В Тернополе ветром снесено несколько металлических конструкций. На одной из них был закреплен билборд.