Завтра в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 февраля, в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура днем до +12° (карта)
Погода Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +10°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +6°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +7°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 20 февраля
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Погода в Украине
- Винница+7°... 0°
- Днепр+9°... 0°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+7°... +1°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+7°... 0°
- Кировоград+10°... -2°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+8°... 0°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+13°... +2°
- Полтава+8°... -1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+8°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+9 °
Влажность:46 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:56
Закат17:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
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