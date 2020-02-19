Завтра в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 19 февраля 2020
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 февраля, в Украине немного похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег. 

Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура днем до +12° (карта)

Погода Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +10°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +7°. В центре практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +9°.

Согласно народному прогнозу, 20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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