Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Самая теплая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.
Погода на сегодня: в Украине местами пройдет мокрый снег (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +8°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +6°.
В северных областях будет пасмурно.. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 14 февраля
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Погода в Украине
- Винница+3°... -4°
- Днепр+1°... -6°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+4°... -3°
- Запорожье+3°... -7°
- Ивано-Франковск+7°... -3°
- Киев+4°... -4°
- Кировоград+4°... -5°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+6°... -1°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+6°... -5°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+3°... -3°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Влажность:75 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:07:03
Закат17:44
Видимость:16 км
Фаза луны:
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