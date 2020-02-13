Погода на завтра: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 13 февраля 2020
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Самая теплая погода будет на юге.

На западе Украины завтра ожидаются осадки / Фото УНИАН
На западе Украины завтра ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 февраля в Украине местами пройдет мокрый снег, температура днем до +8°.

Погода на сегодня: в Украине местами пройдет мокрый снег (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +8°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +6°.

В северных областях будет пасмурно.. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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