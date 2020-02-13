Украинцам в Британии рассказали, что делать в случае попадания в зону поражения шторма Dennis
Пик непогоды ожидается в субботу 15 февраля
В связи с ожиданием урагана Dennis, который несет сильный ветер и дожди со снегом, на территории Великобритании объявили желтый (предупреждающий) уровень опасности.
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Как сообщает посольство Украины в Великобритании, синоптики предсказывают, что неблагоприятная погода продлится в течение недели. Пик непогоды ожидается в субботу 15 февраля. Поэтому возможны изменения в движении общественного транспорта, задержки рейсов железнодорожного и воздушного сообщения.
Посольство рекомендует гражданам Украины, которые находятся в зоне поражения стихии, проявлять повышенную осторожность, без необходимости не покидать помещений, внимательно следить за сообщениями местных органов о развитии ситуации, следовать рекомендациям местных спасательных служб.
«В случае попадания в чрезвычайные ситуации, рекомендуем незамедлительно сообщать аварийные и спасательные службы Соединенного Королевства на экстренные номера: 112 или 999, а также информировать Посольство по телефону «горячей линии» +4475-53483628, адрес электронной почты consul_gb@mfa.gov.ua», – говорится в сообщении.
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