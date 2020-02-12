На Европу надвигается шторм "Деннис"

12:15, 12 февраля 2020
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Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На Западную Европу, которая пострадала от шторма "Киара", надвигается новый шторм "Деннис". 

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Британские метеорологи прогнозируют, что шторм затронет те же области, что его предшественница: Ирландию, Великобританию, северо-западное побережье Франции и Бенилюкс, хотя двигаться он будет в сторону Дании и Балтийского моря, передает Euronews

"В субботу ожидаются проливные дожди и ветер, хотя шторм "Деннис" будет слабее "Киары", - сообщил главный метеоролог британского Метеорологического агентства Стив Рэмсдейл.

Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч - это в два с половиной раза слабее, чем порывы ветра, вызванные "Киарой". Эксперты также предупреждают о риске затопления из-за сильных дождей.

Напомним, шторм "Киара", который в Европе унес жизни минимум семи человек, добрался до французского острова Корсика. 

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Теги: #погода#шторм
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