На Европу надвигается шторм "Деннис"
Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч.
На Западную Европу, которая пострадала от шторма "Киара", надвигается новый шторм "Деннис".
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Британские метеорологи прогнозируют, что шторм затронет те же области, что его предшественница: Ирландию, Великобританию, северо-западное побережье Франции и Бенилюкс, хотя двигаться он будет в сторону Дании и Балтийского моря, передает Euronews.
"В субботу ожидаются проливные дожди и ветер, хотя шторм "Деннис" будет слабее "Киары", - сообщил главный метеоролог британского Метеорологического агентства Стив Рэмсдейл.
Ожидается, что сила ветра достигнет почти 100 км/ч - это в два с половиной раза слабее, чем порывы ветра, вызванные "Киарой". Эксперты также предупреждают о риске затопления из-за сильных дождей.
Напомним, шторм "Киара", который в Европе унес жизни минимум семи человек, добрался до французского острова Корсика.
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