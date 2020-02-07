Австралию одновременно охватили паводки и пожары (видео)
Из-за высокой воды затопило главные автомагистрали.
Восток Австралии из-за сильных дождей охватили паводки.
Австралию накрыли дожди (видео)
Из-за высокой воды затопило главные автомагистрали, и теперь в городах и поселках проблемы с транспортным сообщением, говорится в сюжете ТСН.
Местные жители обрадовались дождям, ведь они смогут потушить лесные пожары, которые уже несколько месяцев не оставляют Австралию.
Австралія потерпає від двох стихій - паводків та пожеж
Напомним, в Австралийской столичной территории (АСТ) 31 января ввели чрезвычайное положение из-за того, что национальный парк в южной части Канберры находится под угрозой лесного пожара.
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