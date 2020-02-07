Австралию одновременно охватили паводки и пожары (видео)

14:53, 7 февраля 2020
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Из-за высокой воды затопило главные автомагистрали.

Сильные дожди в Австралии / REUTERS
Сильные дожди в Австралии / REUTERS

Восток Австралии из-за сильных дождей охватили паводки.

Австралию накрыли дожди (видео)

Из-за высокой воды затопило главные автомагистрали, и теперь в городах и поселках проблемы с транспортным сообщением, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители обрадовались дождям, ведь они смогут потушить лесные пожары, которые уже несколько месяцев не оставляют Австралию.

Напомним, в Австралийской столичной территории (АСТ) 31 января ввели чрезвычайное положение из-за того, что национальный парк в южной части Канберры находится под угрозой лесного пожара.

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Теги: #погода#дождь#Австралия
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