В Австралийской столичной территории ввели чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Национальный парк в южной части Канберры находится под угрозой лесного пожара.
В Австралийской столичной территории (АСТ) 31 января ввели чрезвычайное положение из-за того, что национальный парк в южной части Канберры находится под угрозой лесного пожара.
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Чрезвычайное положение в АСТ введено впервые с 2003 года, передает Xinhua со ссылкой на заявление главного министра территории Эндрю Барра.
Он отметил, что экстремально высокая температура, сильный ветер и засуха представляют большой риск для южных пригородов Канберры в последние несколько дней. Он призвал местное население заранее приготовиться к "реагированию на наихудшие обстоятельства".
Напомним, в регионе Био-био на юге Чили из-за лесного пожара, который охватил площадь 2,1 кв. км, объявили "красное" предупреждение.
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