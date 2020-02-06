Из-за снегопада в Одесской области ограничили движение на трассе до Бухареста

Ограничения действуют с 3.30 утра 6 февраля вследствие сильных снегопадов в области.

На трассе ограничили движение грузовиков / ГСЧС

Служба автомобильных дорог Одесской области ограничила движение грузовиков на трассе М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), км 11+700-км 306+149.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Ограничения действуют с 3.30 утра 6 февраля вследствие сильных снегопадов в области.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, на юге температура до +7°.