Из-за снегопада в Одесской области ограничили движение на трассе до Бухареста

08:29, 6 февраля 2020
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Ограничения действуют с 3.30 утра 6 февраля вследствие сильных снегопадов в области.

На трассе ограничили движение грузовиков / ГСЧС
На трассе ограничили движение грузовиков / ГСЧС

Служба автомобильных дорог Одесской области ограничила движение грузовиков на трассе М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), км 11+700-км 306+149.

Сильный дождь затопил Одессу

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Ограничения действуют с 3.30 утра 6 февраля вследствие сильных снегопадов в области.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, на юге температура до +7°.

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Теги: #Одесса#снегопад#Одесская область#ограничение движения
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