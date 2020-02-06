Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдет снег (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, на юге температура до +7°.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до 0°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -8°, днем до +7°.
На западе Украины пройдет снег Температура ночью до -8°, днем до +3°.
В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -9°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк0°... -9°
- Житомир+2°... -8°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев+2°... -8°
- Кировоград-1°... -8°
- Луганск-1°... -9°
- Луцк+2°... -5°
- Львов+1°... -4°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+2°... -1°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно+1°... -7°
- Симферополь+8°... -4°
- Сумы-2°... -9°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-3°... -11°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницкий+1°... -9°
- Черкассы+1°... -7°
- Чернигов+2°... -8°
- Черновцы+3°... -3°