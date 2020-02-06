Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдет снег (карта)

Теплее всего будет на юге.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, на юге температура до +7°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до 0°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -8°, днем до +7°.

На западе Украины пройдет снег Температура ночью до -8°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

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