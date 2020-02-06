Погода на сегодня: почти по всей Украине пройдет снег (карта)

08:01, 6 февраля 2020
76
0

Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 февраля, в Украине пройдет снег, на юге температура до +7°.

Наметет до полуметра снега: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдет снег, температура ночью до -10°, днем до 0°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до -8°, днем до +7°.

На западе Украины пройдет снег Температура ночью до -8°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до +2°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН
Прогноз на 6 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода
Читайте также
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта) Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
У звезды сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак груди четвертой стадии У звезды сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак груди четвертой стадии
Названы самые умные знаки Зодиака Названы самые умные знаки Зодиака
"Все это – пшеница": известный шеф-повар развеял мифы насчет некоторых "модных блюд" "Все это – пшеница": известный шеф-повар развеял мифы насчет некоторых "модных блюд"
Глава "Укрпочты" объяснил, почему его зарплата в 200 раз больше дохода почтальона (видео) Глава "Укрпочты" объяснил, почему его зарплата в 200 раз больше дохода почтальона (видео)
"Остановился в паре метров": Николаев рассказал, как их с Пугачевой чуть не сбил автобус "Остановился в паре метров": Николаев рассказал, как их с Пугачевой чуть не сбил автобус
Гороскоп на 3 февраля 2020: астрологи рассказали, кому завтра не повезет Гороскоп на 3 февраля 2020: астрологи рассказали, кому завтра не повезет
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
89 %
750 мм
4.4 м/с
73 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять