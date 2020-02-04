Метели, гололедица и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

09:52, 4 февраля 2020
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На Кировоградщине и Днепропетровщине выпадет до 20-25 см снега.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица. На Кировоградщине и Днепропетровщине сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут снегопады.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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