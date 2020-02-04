Метели, гололедица и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение
На Кировоградщине и Днепропетровщине выпадет до 20-25 см снега.
В течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.
5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица. На Кировоградщине и Днепропетровщине сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут снегопады.
- Винница+7°... 0°
- Днепр+5°... -1°
- Донецк+4°... -3°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+4°... -2°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+4°... -2°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+9°... +6°
- Полтава+4°... -1°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+9°... +3°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+4°... -4°
- Черновцы+10°... 0°