Метели, гололедица и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

На Кировоградщине и Днепропетровщине выпадет до 20-25 см снега.

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В течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица. На Кировоградщине и Днепропетровщине сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут снегопады.