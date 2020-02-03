Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)
Похолодание в Украине начнется со среды.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут снегопады.
В понедельник в Украине пройдут дожди. На юге до +12°, в остальных регионах до +3°...+9°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем на юге до +10°.
В среду, 5 февраля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +13°. В остальных регионах до -1°...+2°.
Погода на четверг: в Украине местами пройдет снег и мокрый снег. Ночью по стране температура -11°…-3°, днем до +4°.
В пятницу практически без осадков. Днем на востоке до -5°, в остальных регионах до -4°.
8 и 9 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -15°, на остальной территории -3°…-11°. Днем температура по стране -10°...+2°. В воскресенье ночью на востоке температура до -11°, днем в Украине от -9° до +4°.
Народный прогноз погоды в Украине
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 февраля
4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
5 февраля. Птицы сидят на снегу к оттепели.
6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.
9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -2°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+6°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+9°... -1°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+12°... +1°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+5°... +1°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+9°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+8°... +1°