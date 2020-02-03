Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание до -15 градусов (карта)

Похолодание в Украине начнется со среды.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает и пройдут снегопады.

В понедельник в Украине пройдут дожди. На юге до +12°, в остальных регионах до +3°...+9°.

Прогноз на 3 февраля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем на юге до +10°.

Прогноз на 4 февраля / УНИАН

В среду, 5 февраля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +13°. В остальных регионах до -1°...+2°.

Прогноз на 5 февраля / УНИАН

Погода на четверг: в Украине местами пройдет снег и мокрый снег. Ночью по стране температура -11°…-3°, днем до +4°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН

В пятницу практически без осадков. Днем на востоке до -5°, в остальных регионах до -4°.

Прогноз на 7 февраля / УНИАН

8 и 9 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -15°, на остальной территории -3°…-11°. Днем температура по стране -10°...+2°. В воскресенье ночью на востоке температура до -11°, днем в Украине от -9° до +4°.

Прогноз на 8 февраля / УНИАН

Прогноз на 9 февраля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

5 февраля. Птицы сидят на снегу к оттепели.

6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

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