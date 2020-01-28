В аэропорту столицы Казахстана из-за непогоды отменили или задержали все рейсы

14:27, 28 января 2020
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Отменено 13 внутренних и два международных рейса.

Иллюстративное фото / portal.lviv.ua
Иллюстративное фото / portal.lviv.ua

Все рейсы на прилет и вылет в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (Казахстан) были задержаны либо отменены на неопределенное время в связи с непогодой. 

В Чикаго из-за рекордно раннего снегопада отменили более 200 авиарейсов

Скорость ветра в столице Казахстана составила 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду. По прогнозу, ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду, передает "Синьхуа" со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Казахстана.

Всего 19 внутренних и 13 международных рейсов задержаны на вылет, отменены 14 внутренних и 4 международных рейса. На прилет задержано 16 международных и 20 внутренних рейсов. Отменено 13 внутренних и 2 международных рейса.

Напомним, из-за снегопада в Пекине (Китай) была отменена часть авиарейсов, а десятки автобусных маршрутов были изменены.

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Теги: #погода#Казахстан
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