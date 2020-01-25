Почти весна: завтра температура поднимется, стихнет ветер и будет светить солнце (карта)

16:47, 25 января 2020
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Значительно прохладнее будет на Севере и Востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине в воскресенье, 26 января, будет теплее, чем в предыдущие дни. Так, воздух кое-где прогреется до +8 градусов, а ветер сменит свое направление и немного стихнет.

Планировать прогулки на воскресенье, 26 января, предлагает синоптикиня Наталья Диденко. По ее прогнозам, будет "солнечная, приятная погода". Об этом она пишет на своей странице в Фейсбук.

"Европейский антициклон даст щелбан северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег", – отмечает она.

Так, теплее всего будет на побережьях морей: на Одесщине, Николаевщине и в Крыму температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

Значительно прохладнее будет на Севере и Востоке страны. На Сумщине, Луганщине, Полтавщине, Волыни и Ровенщине температурные отметки поднимутся максимум до +2...+4 градусов.

Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве воздух прогреется до +4...+5 градусов, будет сухо и солнечно.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, от Укргидрометцентра

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Теги: #прогноз погоды
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