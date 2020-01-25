Почти весна: завтра температура поднимется, стихнет ветер и будет светить солнце (карта)
Значительно прохладнее будет на Севере и Востоке страны.
Погода в Украине в воскресенье, 26 января, будет теплее, чем в предыдущие дни. Так, воздух кое-где прогреется до +8 градусов, а ветер сменит свое направление и немного стихнет.
Планировать прогулки на воскресенье, 26 января, предлагает синоптикиня Наталья Диденко. По ее прогнозам, будет "солнечная, приятная погода". Об этом она пишет на своей странице в Фейсбук.
"Европейский антициклон даст щелбан северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег", – отмечает она.
Так, теплее всего будет на побережьях морей: на Одесщине, Николаевщине и в Крыму температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
Значительно прохладнее будет на Севере и Востоке страны. На Сумщине, Луганщине, Полтавщине, Волыни и Ровенщине температурные отметки поднимутся максимум до +2...+4 градусов.
Ветер юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве воздух прогреется до +4...+5 градусов, будет сухо и солнечно.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
- Винница+3°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -6°
- Киев+4°... +1°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+8°... -2°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+5°... -5°