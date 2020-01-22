Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +4° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +4°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -5°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 23 - святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет - лето будет сырое и холодное.
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- Винница+3°... -1°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+3°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+3°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+4°... 0°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+8°... +1°