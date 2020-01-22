Прогноз погоды на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +4° (видеопрогноз)

16:30, 22 января 2020
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Прохладнее всего будет на востоке.

В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 23 января, в Украине практически без осадков, днем до +4°.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 23 января

Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -8°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +4°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -5°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -7°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 23 - святителя Григория. Если на Григория скирды инеем покрыты, ждите сырого и холодного лета. На Григория на деревьях иней выпадет - лето будет сырое и холодное.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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