На Филиппинах начал извергаться вулкан Таал (фото)
Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.
На Филиппинах проснулся вулкан Таал, местные власти объявил эвакуацию жителей расположенных вблизи населенных пунктов.
Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 19 человек
Эвакуировать могут десятки и даже сотни людей, передает Euronews.
Школы на острове Лусон, где расположен Таал, останутся закрытыми в течение 13 января.
Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии. По мнению сотрудников филиппинского НИИ сейсмологии, когда завершится нынешнее извержение, предсказать невозможно.
Напомним, в четверг, 9 января, в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.
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