На Филиппинах начал извергаться вулкан Таал (фото)

Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.

Извержение вулкана Таал / REUTERS

На Филиппинах проснулся вулкан Таал, местные власти объявил эвакуацию жителей расположенных вблизи населенных пунктов.

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Эвакуировать могут десятки и даже сотни людей, передает Euronews.

Школы на острове Лусон, где расположен Таал, останутся закрытыми в течение 13 января.

Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии. По мнению сотрудников филиппинского НИИ сейсмологии, когда завершится нынешнее извержение, предсказать невозможно.

Напомним, в четверг, 9 января, в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.