В Мексике извергается вулкан Попокатепетль (видео)
Местных жителей призывают не приближаться к вулкану.
В четверг, 9 января, в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.
В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль
Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению стихийных бедствий Мексики Cenapred.
Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту три километра, местных жителей призывают не приближаться к вулкану.
Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión. ?— Webcams de México (@webcamsdemexico) 9 января 2020 г.
¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad?
El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.
? Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq
Напомним, в результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 19 человек.
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