В Мексике извергается вулкан Попокатепетль (видео)

Местных жителей призывают не приближаться к вулкану.

В Мексике извергается вулкан / twitter.com/Enlaradiofm

В четверг, 9 января, в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.

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Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту три километра, местных жителей призывают не приближаться к вулкану.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión. ?



¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad?



El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

? Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) 9 января 2020 г.

Напомним, в результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 19 человек.