В Мексике извергается вулкан Попокатепетль (видео)

13:59, 10 января 2020
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Местных жителей призывают не приближаться к вулкану.

В Мексике извергается вулкан / twitter.com/Enlaradiofm
В Мексике извергается вулкан / twitter.com/Enlaradiofm

В четверг, 9 января, в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль.

В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль

Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту три километра, местных жителей призывают не приближаться к вулкану.

Напомним, в результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 19 человек.

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Теги: #вулкан#Мексика
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