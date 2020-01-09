Циклон принесет дожди и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Осадки в пятницу наиболее вероятны на Севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковщину.
В пятницу, 10 января в Украине ожидается дождливая погода с мокрым снегом, которые принесет циклон с центром недалеко от Дании.
Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января
«Осадки в пятницу наиболее вероятны на Севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковщину. Значительная часть Востока и Юга побудет без существенных осадков», - прогнозирует она.
Ветер умеренный, юго-западного направления.
В ночь на 10 января ожидается от -2 до +3 градусов. Днем — от 0 до плюс 5 градусов.
«В Киеве завтра пройдут дожди, где-то сцепившись в зимней дискуссии с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем 10 января до 3 градусов», — добавила Диденко.
Подобная погода прогнозируется и в дальнейшем — облака, просветление, вялые «плюсы», сырость.
- Винница+1°... -3°
- Днепр0°... -3°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск0°... -2°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+3°... -2°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь0°... -4°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы0°... -4°