Циклон принесет дожди и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

17:23, 9 января 2020
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Осадки в пятницу наиболее вероятны на Севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковщину.

В ночь на 10 января ожидается от -2 до +3 градусов / УНИАН
В ночь на 10 января ожидается от -2 до +3 градусов / УНИАН

В пятницу, 10 января в Украине ожидается дождливая погода с мокрым снегом, которые принесет циклон с центром недалеко от Дании.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января

«Осадки в пятницу наиболее вероятны на Севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковщину. Значительная часть Востока и Юга побудет без существенных осадков», - прогнозирует она.

Ветер умеренный, юго-западного направления.

В ночь на 10 января ожидается от -2 до +3 градусов. Днем — от 0 до плюс 5 градусов.

«В Киеве завтра пройдут дожди, где-то сцепившись в зимней дискуссии с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем 10 января до 3 градусов», — добавила Диденко.

Подобная погода прогнозируется и в дальнейшем — облака, просветление, вялые «плюсы», сырость.

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Теги: #погода#непогода в Украине
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