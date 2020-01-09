Циклон принесет дожди и мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

Осадки в пятницу наиболее вероятны на Севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковщину.

В ночь на 10 января ожидается от -2 до +3 градусов / УНИАН

В пятницу, 10 января в Украине ожидается дождливая погода с мокрым снегом, которые принесет циклон с центром недалеко от Дании.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

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«Осадки в пятницу наиболее вероятны на Севере Украины, в западных областях, немного затронут Центр и, возможно, Харьковщину. Значительная часть Востока и Юга побудет без существенных осадков», - прогнозирует она.

Ветер умеренный, юго-западного направления.

В ночь на 10 января ожидается от -2 до +3 градусов. Днем — от 0 до плюс 5 градусов.

«В Киеве завтра пройдут дожди, где-то сцепившись в зимней дискуссии с мокрым снегом. Ночью около нуля, днем 10 января до 3 градусов», — добавила Диденко.

Подобная погода прогнозируется и в дальнейшем — облака, просветление, вялые «плюсы», сырость.