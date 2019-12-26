Лесной пожар в Чили уничтожил десятки домов
Пожар начался из-за жаркой и сухой погоды.
В чилийском городе Вальпараисо в результате лесного пожара сгорели более 80 домов.
Лесные пожары в Австралии приближаются к жилым районам
В связи с угрозой распространения огня началась массовая эвакуация жителей, в 90 тысячах зданий в качестве мер предосторожности было отключено электричество, передает Euronews.
Отмечается, что причиной инцидента стала жаркая и сухая погода в этой части страны, а также сильный ветер. Пожар начался в лесной зоне на холмах, окружающих город, затем огонь быстро распространился на жилые районы.
Напомним, в Австралии 18 декабря был зафиксирован самый жаркий день в истории метеонаблюдений.
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