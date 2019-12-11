В Новой Зеландии увеличилось число жертв извержения вулкана
В больницах остаются 30 человек.
В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли шесть человек.
После извержения вулкана в Новой Зеландии 27 человек пропали без вести
Скончался один из пострадавших туристов, передает Stormnews со ссылкой на RNZ.
Всего в больницах остаются 30 человек, из них - 25 с ожогами кожного покрова и органов дыхания. Накануне трое пострадавших были выписаны из медучреждений, их здоровью ничего не угрожает.
Без вести пропавшими остаются 8 человек. Полеты над вулканом полицейскими, военными и спасательными самолетами не выявили никаких признаков выживших. Из-за угрозы нового извержения полиция пока не может приступить к поисковой операции на острове.
Ранее сообщалось о гибели пяти человек.
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