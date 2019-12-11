В Новой Зеландии увеличилось число жертв извержения вулкана

10:59, 11 декабря 2019
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В больницах остаются 30 человек.

Извержение вулкана в Новой Зеландии / REUTERS
Извержение вулкана в Новой Зеландии / REUTERS

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли шесть человек.

После извержения вулкана в Новой Зеландии 27 человек пропали без вести

Скончался один из пострадавших туристов, передает Stormnews со ссылкой на RNZ.

Всего в больницах остаются 30 человек, из них - 25 с ожогами кожного покрова и органов дыхания. Накануне трое пострадавших были выписаны из медучреждений, их здоровью ничего не угрожает.

Без вести пропавшими остаются 8 человек. Полеты над вулканом полицейскими, военными и спасательными самолетами не выявили никаких признаков выживших. Из-за угрозы нового извержения полиция пока не может приступить к поисковой операции на острове. 

Ранее сообщалось о гибели пяти человек

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Теги: #Новая Зеландия#вулкан
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