В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Более десяти человек числятся пропавшими без вести.

Извержение вулкана в Новой Зеландии / REUTERS

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд 9 декабря.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Погибшие являются ранее спасенными туристами, более десяти человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Напомним, в среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи. От страха испуганные гости одноименного острова к северу от Сицилии спрятались в одной из старинных церквей