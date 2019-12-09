В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Более десяти человек числятся пропавшими без вести.
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд 9 декабря.
В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Погибшие являются ранее спасенными туристами, более десяти человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Напомним, в среду, 28 августа, в Италии произошло извержение вулкана Стромболи. От страха испуганные гости одноименного острова к северу от Сицилии спрятались в одной из старинных церквей
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