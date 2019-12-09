Погода на сегодня: в Украине будет солнечно и сухо (карта)
На юге температура до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 декабря, в Украине практически без осадков, температура до +11°.
"Сильных морозов не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.
На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +8°.
В северных областях без осадков. Температура до +6°. В центре переменная облачность, температура до +6°.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+6°... -2°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+10°... 0°
- Киев+7°... -2°
- Кировоград+7°... +2°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+10°... +4°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+4°... +2°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+7°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:95 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:70 %
Восход:07:16
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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