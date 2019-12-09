Погода на сегодня: в Украине будет солнечно и сухо (карта)

На юге температура до +11°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 декабря, в Украине практически без осадков, температура до +11°.

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На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +8°.

В северных областях без осадков. Температура до +6°. В центре переменная облачность, температура до +6°.

Прогноз на 9 декабря / УНИАН

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