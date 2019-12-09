Погода на сегодня: в Украине будет солнечно и сухо (карта)

08:00, 9 декабря 2019
56
0

На юге температура до +11°.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 декабря, в Украине практически без осадков, температура до +11°.

"Сильных морозов не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

На востоке без осадков, температура до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.

На западе Украины местами пройдет дождь. Температура до +8°.

В северных областях без осадков. Температура до +6°. В центре переменная облачность, температура до +6°.

Прогноз на 9 декабря / УНИАН
Прогноз на 9 декабря / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2020 году
Астролог рассказал, чего ожидать от встречи Зеленского с Путиным Астролог рассказал, чего ожидать от встречи Зеленского с Путиным
Обкололся ботоксом: Панин похвастался новой внешностью (фото) Обкололся ботоксом: Панин похвастался новой внешностью (фото)
Сегодня отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы – чего нельзя делать Сегодня отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы – чего нельзя делать
В оккупированном Крыму закрыли отель Софии Ротару: стала известна причина В оккупированном Крыму закрыли отель Софии Ротару: стала известна причина
На месте смертельного пожара в Одессе произошло еще одно ЧП На месте смертельного пожара в Одессе произошло еще одно ЧП
Доктор Комаровский рассказал, какой должна быть детская питьевая вода Доктор Комаровский рассказал, какой должна быть детская питьевая вода
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
95 %
758 мм
5.8 м/с
70 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять