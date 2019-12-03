Снегопады и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

09:49, 3 декабря 2019
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Сильный ветер ожидается в западных, южных и восточных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидается снег, образование снежного покрова высотой 3-10 см, на дорогах гололедица. Также 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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