Снегопады и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Сильный ветер ожидается в западных, южных и восточных областях.

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Во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, ожидается снег, образование снежного покрова высотой 3-10 см, на дорогах гололедица. Также 3 декабря в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.