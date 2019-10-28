В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют почти 200 тысяч человек
Пожары добрались и до знаменитых виноградников.
На севере американского штата Калифорния эвакуируют 180 человек тысяч человек из-за масштабных лесных пожаров, которые местами перекинулись на знаменитые виноградники.
В Калифорнии три человека стали жертвами природных пожаров
В округе Сонома это крупнейшая эвакуация за всю его историю, передает Euronews.
Пожары "Кинкейд" начались 23 октября, но 27 октября стали распространяться с огромной скоростью из-за поднявшегося сильного ветра. Сгорели или сильно пострадали уже около 80 домов.
Огонь бушует и на юге штата. В округе Лос-Анджелес уничтожены более 20 домов, около 30 повреждены. С огнем борются 900 около пожарных. Трое из них получили ранения.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс ввел на всей территории Калифорнии режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, на юге американского штата Калифорния бушует лесной пожар, местные власти издали приказ об эвакуации населения.
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