В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 180 тысяч людей, миллион остались без электричества (видео)

00:44, 28 октября 2019
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В качестве меры предосторожности отключено электроснабжение зданий, в которых проживают около 1 миллиона человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В штате Калифорния из-за лесного пожара объявлена эвакуация 180 тысяч человек, живущих в округе Сонома.

Речь идет о крупнейшей эвакуации в истории округа, известного, в первую очередь, производством вина, передает Медуза со ссылкой на NBC News.

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В Сономе пожар, получивший название "Кинкейд", по состоянию на 27 октября охватил около 12 тысяч гектаров. Локализовать возгорание в условиях крайне сухой погоды и сильного ветра не удается.

В другой части штата - в округе Лос-Анджелес - в качестве меры предосторожности отключено электроснабжение зданий, в которых проживают около 1 миллиона человек.

В ближайшее время, предупредили власти, может быть прекращено электроснабжение еще 1,5 миллиона потребителей.

В округах Сонома и Лос-Анджелес объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Следующие 72 часа будут трудными. Я бы мог приукрасить, но не буду", - заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, обращаясь к жителям штата.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, что из-за масштабных лесных пожаров в Северной Калифорнии власти распорядились эвакуировать около 90 тысяч местных жителей.

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Теги: #Калифорния#пожары в Калифорнии#лесные пожары
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