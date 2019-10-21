Похолодает до -5 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине закончится бабье лето

Похолодание придет в Украину на следующей неделе.

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В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшая перспектива.

Неделя - без существенных изменений.

Существенное похолодание ожидается с 28 октября: до +10...+14 градусов в течение дня, а с 31 октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1...-5 градусов, днем до +5...+10 градусов", - пишет она.

До этого времени в Украине ожидается относительно теплая погода и туманы.

Напомним, почти всю неделю в Украине будет держаться по-летнему теплая погода, на выходных немного похолодает.