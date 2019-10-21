Похолодает до -5 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине закончится бабье лето
Похолодание придет в Украину на следующей неделе.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.
Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ближайшая перспектива.
Неделя - без существенных изменений.
Существенное похолодание ожидается с 28 октября: до +10...+14 градусов в течение дня, а с 31 октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1...-5 градусов, днем до +5...+10 градусов", - пишет она.
До этого времени в Украине ожидается относительно теплая погода и туманы.
Напомним, почти всю неделю в Украине будет держаться по-летнему теплая погода, на выходных немного похолодает.
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