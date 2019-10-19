"Бабье лето" еще продолжается: синоптики прогнозируют сегодня почти летнюю погоду во всех регионах страны
В Киеве в субботу, 19 октября, +20, +22 днем +7, +9 ночью.
19 октября во всех регионах Украины сохранится солнечная и приятно теплая погода. В некоторых областях отметка на столбике термометра поднимется до 22 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
Украину зимой накроют рекордные морозы
В западных районах Украины воздух днем прогреется до +20 и +21 градуса, ночью значительно похолодает – до 8-10 градусов тепла; в Черновцах отметка термометра упадет до +5.
Жителей юга порадует безоблачная погода с температурой +20, +22 днем. Впрочем, ночью, как и в других регионах, воздух охладится до +6-12 градусов по Цельсию.
На востоке Украины ситуация похожая: до +18, +21 днем и +5, +8 ночью. В центре и на севере: днем до +21, +22; ночью +5, +9.
В Киеве в субботу, 19 октября, +20, +22 днем +7, +9 ночью.
Почти во всех регионах Украины наблюдается южный ветер с 3-5 м/с, на юге и востоке – юго-восточный.
Как сообщал УНИАН, Гидрометцентр прогнозирует постепенное снижение температуры на всей территории страны.
Погода в Украине
- Винница+22°... +9°
- Днепр+22°... +8°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+23°... +8°
- Запорожье+22°... +6°
- Ивано-Франковск+25°... +6°
- Киев+24°... +8°
- Кировоград+22°... +5°
- Луганск+19°... +6°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+22°... +10°
- Николаев+21°... +9°
- Одесса+18°... +12°
- Полтава+23°... +8°
- Ровно+23°... +10°
- Симферополь+21°... +9°
- Сумы+21°... +6°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+21°... +8°
- Херсон+19°... +9°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+23°... +7°
- Черновцы+22°... +8°