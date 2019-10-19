"Бабье лето" еще продолжается: синоптики прогнозируют сегодня почти летнюю погоду во всех регионах страны

10:03, 19 октября 2019
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В Киеве в субботу, 19 октября, +20, +22 днем +7, +9 ночью.

Ночью температура воздуха значительно упадет / Фото УНИАН
Ночью температура воздуха значительно упадет / Фото УНИАН

19 октября во всех регионах Украины сохранится солнечная и приятно теплая погода. В некоторых областях отметка на столбике термометра поднимется до 22 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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В западных районах Украины воздух днем прогреется до +20 и +21 градуса, ночью значительно похолодает – до 8-10 градусов тепла; в Черновцах отметка термометра упадет до +5.

Жителей юга порадует безоблачная погода с температурой +20, +22 днем. Впрочем, ночью, как и в других регионах, воздух охладится до +6-12 градусов по Цельсию.

На востоке Украины ситуация похожая: до +18, +21 днем и +5, +8 ночью. В центре и на севере: днем до +21, +22; ночью +5, +9.

В Киеве в субботу, 19 октября, +20, +22 днем +7, +9 ночью.

Почти во всех регионах Украины наблюдается южный ветер с 3-5 м/с, на юге и востоке – юго-восточный.

Как сообщал УНИАН, Гидрометцентр прогнозирует постепенное снижение температуры на всей территории страны.

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Теги: #погода#Украина#бабье лето в Украине
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