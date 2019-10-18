Синоптик спрогнозировал, когда закончится "бабье лето" в Украине
Теплая погода будет сохраняться до конца следующей недели.
Гидрометцентр Украины прогнозирует постепенное понижение температуры на всей территории страны.
К выходным 26-27 октября температура воздуха понизится в среднем на 5 градусов. Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает "Обозреватель".
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По его словам, пока что нет оснований говорить об окончании "бабьего лета" – оно продлится еще как минимум 7 дней.
"Нового похолодания пока не видно. Просто постепенное понижение температуры по всей территории Украины. Только в конце недели могут пройти небольшие дожди в западных областях, но это не повлияет на ситуацию в целом", – пояснил синоптик.
"Такая погода, "бабье лето", будет сохраняться до конца следующей недели. Где-то будет больше облачности, где-то меньше, туманы, но резкого изменения в погоде не ожидается", – спрогнозировал он.
Как сообщало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, сентябрь-2019 стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений.
Погода в Украине
- Винница+22°... +8°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+22°... +8°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+22°... +7°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+22°... +7°
- Ровно+21°... +12°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+20°... +6°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+22°... +7°
- Херсон+22°... +8°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+21°... +5°
- Чернигов+21°... +6°
- Черновцы+21°... +8°