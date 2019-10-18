Синоптик спрогнозировал, когда закончится "бабье лето" в Украине

Теплая погода будет сохраняться до конца следующей недели.

В Украине продлится "бабье лето" / flickr.com/photos/little_krawler

Гидрометцентр Украины прогнозирует постепенное понижение температуры на всей территории страны.

К выходным 26-27 октября температура воздуха понизится в среднем на 5 градусов. Об этом рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, передает "Обозреватель".

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По его словам, пока что нет оснований говорить об окончании "бабьего лета" – оно продлится еще как минимум 7 дней.

"Нового похолодания пока не видно. Просто постепенное понижение температуры по всей территории Украины. Только в конце недели могут пройти небольшие дожди в западных областях, но это не повлияет на ситуацию в целом", – пояснил синоптик.

"Такая погода, "бабье лето", будет сохраняться до конца следующей недели. Где-то будет больше облачности, где-то меньше, туманы, но резкого изменения в погоде не ожидается", – спрогнозировал он.

Как сообщало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, сентябрь-2019 стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений.