Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений
Средняя глобальная температура воздуха была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век.
Сентябрь-2019 стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений.
Одно из самых теплых в истории: климатологи подвели итоги лета в Киеве
Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Сентябрь 2019 года был также 43 подряд сентябрем и 417 подряд месяцем с температурами выше среднего уровня XX века.
Первые девять месяцев нынешнего года стали вторыми самыми теплыми в истории наблюдений. Средняя глобальная температура была на 0,94°С выше средней за XX век. Теплее было только в 2016 году.
Напомним, во вторник, 15 октября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.
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