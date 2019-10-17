Сентябрь 2019 года стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений

15:26, 17 октября 2019
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Средняя глобальная температура воздуха была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сентябрь-2019 стал самым теплым на планете за все 140 лет наблюдений.

Одно из самых теплых в истории: климатологи подвели итоги лета в Киеве

Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Сентябрь 2019 года был также 43 подряд сентябрем и 417 подряд месяцем с температурами выше среднего уровня XX века.

Первые девять месяцев нынешнего года стали вторыми самыми теплыми в истории наблюдений. Средняя глобальная температура была на 0,94°С выше средней за XX век. Теплее было только в 2016 году.

Напомним, во вторник, 15 октября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

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Теги: #погода#рекорд#жара
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