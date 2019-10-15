Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре
По прогнозам европейских климатологов, температура воздуха в ноябре будет выше многолетней нормы.
Погода в Украине в ноябре-2019 будет нестабильной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц.
Синоптики предупреждают о тумане в Украине
В самом конце месяца нас ждут морозы, передает "Метеопрог".
Ожидается, что первые ноябрьские дни будут солнечными. Однако с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможен мокрый снег. Первые снегопады могут появиться после 20 ноября.
Солнечных дней будет немного меньше, чем в сентябре или октябре. Прогнозируется порывистый ветер.
Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9 градусами. Снижение до +1…+6º можно ожидать во второй половине месяца.
Первая неделя ноября будет самой приятной, на второй и третьей неделе температура понизится. Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°.
По прогнозам европейских климатологов, температура воздуха в ноябре будет выше многолетней нормы. Ожидается, что количество осадков будет меньше, чем в ноябре за последние несколько лет. Обильные осадки прогнозируются в горах.
Напомним, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.
Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+19°... +9°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+23°... +10°
- Запорожье+18°... +7°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+23°... +8°
- Кировоград+20°... +8°
- Луганск+23°... +8°
- Луцк+23°... +10°
- Львов+23°... +9°
- Николаев+20°... +6°
- Одесса+18°... +9°
- Полтава+21°... +9°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+25°... +9°
- Сумы+22°... +8°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+21°... +7°
- Хмельницкий+24°... +8°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+22°... +8°
- Черновцы+19°... +9°