Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре

14:27, 15 октября 2019
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По прогнозам европейских климатологов, температура воздуха в ноябре будет выше многолетней нормы.

Погода в ноябре будет капризной / УНИАН
Погода в ноябре будет капризной / УНИАН

Погода в Украине в ноябре-2019 будет нестабильной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга почти весь месяц.

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В самом конце месяца нас ждут морозы, передает "Метеопрог".

Ожидается, что первые ноябрьские дни будут солнечными. Однако с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможен мокрый снег. Первые снегопады могут появиться после 20 ноября.

Солнечных дней будет немного меньше, чем в сентябре или октябре. Прогнозируется порывистый ветер.

Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9 градусами. Снижение до +1…+6º можно ожидать во второй половине месяца.

Первая неделя ноября будет самой приятной, на второй и третьей неделе температура понизится. Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°.

По прогнозам европейских климатологов, температура воздуха в ноябре будет выше многолетней нормы. Ожидается, что количество осадков будет меньше, чем в ноябре за последние несколько лет. Обильные осадки прогнозируются в горах. 

Напомним, во вторник, 15 октября, в Украине без осадков, температура до +25°.

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Теги: #погода#погода в ноябре в Украине
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