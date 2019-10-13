Завтра в Украине будет тепло и солнечно – до + 22°

16:42, 13 октября 2019
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В День защитника Украины везде ожидается сухая погода.

Завтра погода порадует украинцев теплом / фото УНИАН
Завтра погода порадует украинцев теплом / фото УНИАН

В понедельник, 14 октября, в Украине будет преимущественно теплая и солнечная погода, без осадков. В ряде областей температура поднимется до +22°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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В течение 14 октября будут ясно, осадков не ожидается. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью +7°...+12°, на побережье Черного моря до +15°, днем потеплеет до +18°...+23°, в Карпатах ночью будет +1°...+6°, днем +12°...+17°.

В Киеве понедельник будет ясным и теплым, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Ночью будет около +10°, днем +20°...+22°. 

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр
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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине#погода на завтра
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