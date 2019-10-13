Завтра в Украине будет тепло и солнечно – до + 22°
В День защитника Украины везде ожидается сухая погода.
В понедельник, 14 октября, в Украине будет преимущественно теплая и солнечная погода, без осадков. В ряде областей температура поднимется до +22°.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В пяти областях до 16 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности - синоптики
В течение 14 октября будут ясно, осадков не ожидается. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с.
Температура ночью +7°...+12°, на побережье Черного моря до +15°, днем потеплеет до +18°...+23°, в Карпатах ночью будет +1°...+6°, днем +12°...+17°.
В Киеве понедельник будет ясным и теплым, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Ночью будет около +10°, днем +20°...+22°.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +6°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+21°... +8°
- Запорожье+21°... +8°
- Ивано-Франковск+23°... +4°
- Киев+21°... +9°
- Кировоград+21°... +7°
- Луганск+22°... +10°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+22°... +8°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+21°... +9°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+22°... +7°
- Сумы+20°... +7°
- Тернополь+23°... +6°
- Харьков+22°... +9°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+21°... +5°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+23°... +5°
Виргиния, США
+ 13 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:73 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:16
Закат18:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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