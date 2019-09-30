Погода на неделю: в Украину вернется летняя температура и пройдут дожди (карта)

Местами температура днем в Украине будет подниматься до +29°.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине значительно потеплеет, в некоторых регионах пройдут сильные дожди.

В понедельник в Украине пройдут дожди в северных и западных областях. На западе до +25°, в остальных регионах до +19°...+24°.

Прогноз на 30 сентября / УНИАН

Во вторник в Украине облачно с прояснениями, на востоке пройдут дожди. Температура днем на юге до +24°.

Прогноз на 1 октября / УНИАН

В среду, 2 октября, без осадков. Самая теплая погода будет на западе - до +27°. В остальных регионах до +20°...+25°.

Прогноз на 2 октября / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +5°…+12°, днем до +26°.

Прогноз на 3 октября / УНИАН

В пятницу также ожидаются дожди, местами грозы. Днем на юге до +29°, в остальных регионах до +26°.

Прогноз на 4 октября / УНИАН

28 и 29 сентября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +2°, на остальной территории +4°…+10°. Днем температура по стране +9°...+26°. В воскресенье ночью на западе температура -1°, днем в Украине от +7° до +19°.

Прогноз на 5 октября / УНИАН

Прогноз на 6 октября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это древний женский праздник, но с грустным привкусом. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким. Женщины с такими именами в этот день угощали всех знакомых и родственников гостинцами, а взамен их чествовали добрыми пожеланиями здоровья, любви и счастья на долгие и долгие годы.

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1 октября - Ярины, преп. Евмения, Арины Шиповницы Чем суше и теплее начало октября, тем позже наступит зима. Если на Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов; а как задержатся - зима раньше, чем 18 ноября, себя не покажет. Если в октябре галки собираются и кричат, то будет ясная погода. Какая погода установилась на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

2 октября - Трофима Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом-зима будет суровой; а когда слегка, то теплой.

3 октября - Евстахия На Евстафия примечай ветер: северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. На Евстафия туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень. Туманно и тепло, летит белая длинная паутина - к благоприятной осени и скоро снега. Астафьев день - праздник мельников, работающих на мельницах.

4 октября - Кондрата Погода этого дня продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер на холодную зиму.

5 октября - Фотия Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы Сорняк высокий - снега зимой будет много 6 октября слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко - скоро будет зима.

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