В Украине в ближайшие два дня ожидаются ночные заморозки - Укргидрометцентр

16:25, 23 сентября 2019
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После кратковременных заморозков ожидается повышение температуры до 5-10 градусов ночью и около 16 днем.

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки / УНИАН
В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки / УНИАН

В Украине в ближайшие два дня ожидаются ночные заморозки от 0 до -4 градусов.

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Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии УНИАН.

"Самые холодные ночи у нас будут сегодня и завтра. Заморозки мы ожидаем в первую очередь на поверхности почвы от нуля до минус четырех", - сказала Адаменко.

По ее словам, заморозки будут кратковременными, после чего повышение температуры ожидается до 5-10 градусов ночью и около 16 градусов днем.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине будет практически без осадков, а в большинстве регионов сохранится холодная погода.

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Теги: #погода#заморозки
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