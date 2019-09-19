Мощный ураган оставил Бермуды без света: вскоре он может перерасти в торнадо (видео)

18:43, 19 сентября 2019
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Погода ухудшается и уже в ближайшее время ураган может перерасти в торнадо.

Погода в регионе ухудшается / скриншот видео ТСН
Погода в регионе ухудшается / скриншот видео ТСН

Из-за мощного урагана Бермудские острова остались без света.

Об этом сообщает ТСН.

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Сила ветра местами достигала 190 километров в час. Впрочем, это может быть только началом. Погода ухудшается и уже в ближайшее время ураган может перерасти в торнадо. Поэтому власти просят местных оставаться дома.

А вот для эвакуированных с побережья приходится искать новое убежище. В домах ветер повыбивал стекла, поэтому от ветра дождей им уже не спрятаться.

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