В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пожарной опасности нет только в Карпатах.

В Украине ожидается пожарная опасность / фото ГСЧС

В понедельник, 16 сентября, почти по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Киеве и Киевской области сегодня также ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.