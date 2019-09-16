В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
Пожарной опасности нет только в Карпатах.
В понедельник, 16 сентября, почти по всей Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киеве и Киевской области сегодня также ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.
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