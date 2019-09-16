В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +28° (карта)
В Украине сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.
Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
На востоке без осадков, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре переменная облачность, температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+23°... +9°
- Запорожье+26°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+24°... +10°
- Кировоград+26°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+19°... +8°
- Николаев+25°... +13°
- Одесса+27°... +14°
- Полтава+25°... +12°
- Ровно+18°... +6°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+22°... +10°
- Тернополь+22°... +8°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+25°... +11°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+23°... +7°
- Черновцы+25°... +11°
Виргиния, США
+ 14 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:67 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:51
Закат19:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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