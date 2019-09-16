В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +28° (карта)

В Украине сегодня потеплеет.

На западе сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.

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На востоке без осадков, температура до +25°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +28°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре переменная облачность, температура до +26°.

Прогноз на 16 сентября / УНИАН

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