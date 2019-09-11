Зима в сентябре: в российском Норильске выпал снег (видео)

15:27, 11 сентября 2019
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Температура воздуха днем в городе опустилась до 0 градусов.

В Норильске выпал снег / www.instagram.com/harald_schmidt_78/
В Норильске выпал снег / www.instagram.com/harald_schmidt_78/

В Норильске (Красноярский край, РФ) 10 сентября выпал первый снег. 

Температура воздуха днем в городе опустилась до 0 градусов, а по ночам уже бывают заморозки до -3, передает "НГС24".

Фото и видео снегопада в соцсетях делятся местные жители.

Напомним, на горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады

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Теги: #снег#погода#Россия
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