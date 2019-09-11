Зима в сентябре: в российском Норильске выпал снег (видео)

Температура воздуха днем в городе опустилась до 0 градусов.

В Норильске выпал снег / www.instagram.com/harald_schmidt_78/

В Норильске (Красноярский край, РФ) 10 сентября выпал первый снег.

Температура воздуха днем в городе опустилась до 0 градусов, а по ночам уже бывают заморозки до -3, передает "НГС24".

Фото и видео снегопада в соцсетях делятся местные жители.

Напомним, на горные курорты австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс обрушились сильные снегопады.