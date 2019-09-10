Три человека стали жертвами мощного тайфуна "Факсай" в Японии
Более 60 людей получили травмы.
Три человека погибли, один числится пропавшим без вести в результате тайфуна "Факсай" в Японии.
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Более 60 людей получили травмы, более десяти тысяч пассажиров провели ночь в токийском международном аэропорту Нарита, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Из-за удара стихии было приостановлено движение на участках систем городского рельсового транспорта на востоке страны, что затронуло около 2,27 млн пассажиров.
Мощность порывов ветра на островах Идзу, в префектуре Тиба и аэропорту Ханэда достигла рекордного уровня. На островах Идзу максимальная мгновенная скорость ветра составила 58,1 метра в секунду.
В районах вокруг Токио затоплены низменные места и участки дорог.
Напомним, пять человек погибли, трое пострадали в результате тайфуна "Линлин" в КНДР.
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