В КНДР жертвами тайфуна "Линлин" стали пять человек

15:04, 9 сентября 2019
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По всей стране пострадали или затоплены более 210 квартир.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Пять человек погибли, трое пострадали в результате тайфуна "Линлин" в КНДР.

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Пострадавшие находятся больнице, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

По всей стране пострадали или затоплены более 210 жилых квартир и 15 общественных зданий, при этом в указанных квартирах проживало более 460 семей.

Центральное телевидение Кореи показало в новостях кадры, на которых было видно, что по обеим сторонам улиц в некоторых городах страны лежат деревья, поваленные тайфуном, на дорогах скопилась вода, крыши некоторых домов получили повреждения.

Напомним, ураган "Дориан" достиг атлантического побережья Канады, в результате без электроснабжения остались порядка пятисот тысяч человек.

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Теги: #погода#наводнение#КНДР#тайфун
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