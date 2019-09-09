В КНДР жертвами тайфуна "Линлин" стали пять человек
По всей стране пострадали или затоплены более 210 квартир.
Пять человек погибли, трое пострадали в результате тайфуна "Линлин" в КНДР.
Жертвами наводнений в Судане стали 78 человек
Пострадавшие находятся больнице, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
По всей стране пострадали или затоплены более 210 жилых квартир и 15 общественных зданий, при этом в указанных квартирах проживало более 460 семей.
Центральное телевидение Кореи показало в новостях кадры, на которых было видно, что по обеим сторонам улиц в некоторых городах страны лежат деревья, поваленные тайфуном, на дорогах скопилась вода, крыши некоторых домов получили повреждения.
Напомним, ураган "Дориан" достиг атлантического побережья Канады, в результате без электроснабжения остались порядка пятисот тысяч человек.
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