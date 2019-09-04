В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Температура снизится на 7-12 градусов.

На этой неделе в Украине похолодает / galleryua.com, berlum

На этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.

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Об этом "Обозревателю" рассказал синоптик украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

По его прогнозу, без дождей останется только юг и восток Украины. Гидрометцентр Украины также составил прогноз на сентябрь. Ожидается, что первый месяц осени будет малодождевым - синоптики ожидают 80-100% осадков от нормы для этого месяца - и в целом температура должна быть на 1-1,5 градуса выше нормы.

На этой неделе синоптики прогнозируют спад жары на всей территории государства, кроме крайнего востока. Туда, по словам эксперта, холодный воздух не доберется. Также жара будет преобладать в Приазовье и на юге Украины. В целом же на территории Украины температура снизится на 7-12 градусов. Это понижение температуры будет сопровождаться местами дождями с грозами.

На выходных температура должна подняться на несколько градусов. В Киеве на выходных Билык прогнозирует 26 градусов выше нуля.

Напомним, в среду, 4 сентября, в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.