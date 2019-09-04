В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Температура снизится на 7-12 градусов.
На этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.
В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом "Обозревателю" рассказал синоптик украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.
По его прогнозу, без дождей останется только юг и восток Украины. Гидрометцентр Украины также составил прогноз на сентябрь. Ожидается, что первый месяц осени будет малодождевым - синоптики ожидают 80-100% осадков от нормы для этого месяца - и в целом температура должна быть на 1-1,5 градуса выше нормы.
На этой неделе синоптики прогнозируют спад жары на всей территории государства, кроме крайнего востока. Туда, по словам эксперта, холодный воздух не доберется. Также жара будет преобладать в Приазовье и на юге Украины. В целом же на территории Украины температура снизится на 7-12 градусов. Это понижение температуры будет сопровождаться местами дождями с грозами.
На выходных температура должна подняться на несколько градусов. В Киеве на выходных Билык прогнозирует 26 градусов выше нуля.
Напомним, в среду, 4 сентября, в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+29°... +15°
- Донецк+31°... +16°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+31°... +16°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+20°... +11°
- Кировоград+20°... +12°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+24°... +12°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+25°... +13°
- Хмельницкий+21°... +9°
- Черкассы+19°... +11°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+20°... +9°