В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение

Местами ожидается град.

В центральных областях объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В среду, 4 сентября, в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 4 сентября в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября в большинстве регионов Украины спадет жара, на юге пройдут дожди с грозами.