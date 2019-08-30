У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3

13:56, 30 августа 2019
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Сообщений о пострадавших не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

У западного побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Сообщений о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло 29 августа. Эпицентр толчков находился в 284 км к северо-западу от города Бандон американского штата Орегон. Гипоцентр залегал на глубине 5,4 км.

По сообщениям американских СМИ, подземные толчки ощущались в близлежащем прибрежном районе.

Напомним, в четверг, 22 августа, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Теги: #землетрясение#США
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