У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сообщений о пострадавших не поступало.

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У западного побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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Сообщений о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло 29 августа. Эпицентр толчков находился в 284 км к северо-западу от города Бандон американского штата Орегон. Гипоцентр залегал на глубине 5,4 км.

По сообщениям американских СМИ, подземные толчки ощущались в близлежащем прибрежном районе.

Напомним, в четверг, 22 августа, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.