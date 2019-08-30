У побережья штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3
Сообщений о пострадавших не поступало.
У западного побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Сообщений о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.
Землетрясение произошло 29 августа. Эпицентр толчков находился в 284 км к северо-западу от города Бандон американского штата Орегон. Гипоцентр залегал на глубине 5,4 км.
По сообщениям американских СМИ, подземные толчки ощущались в близлежащем прибрежном районе.
Напомним, в четверг, 22 августа, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.
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