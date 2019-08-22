В Афганистане произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков рядом с городом Талукан.

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В четверг, 22 августа, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 96 км на юго-восток от населенного пункта Талукан в провинции Тахар. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, пять человек погибли и 12 пострадали в результате двух землетрясений на архипелаге Батанес, расположенного к северу от филиппинского острова Лусон.