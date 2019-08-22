В Афганистане произошло мощное землетрясение
Эпицентр подземных толчков рядом с городом Талукан.
В четверг, 22 августа, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 96 км на юго-восток от населенного пункта Талукан в провинции Тахар. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, пять человек погибли и 12 пострадали в результате двух землетрясений на архипелаге Батанес, расположенного к северу от филиппинского острова Лусон.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+32°... +20°
- Донецк+32°... +20°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+32°... +16°
- Луганск+33°... +19°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+34°... +20°
- Одесса+35°... +20°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+24°... +14°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+31°... +16°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+32°... +14°
- Чернигов+24°... +13°
- Черновцы+24°... +14°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:72 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:29
Закат19:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей